магазин > тумбы и комоды > тумба под тв с 2 ящиками Тумба под ТВ с 2 ящиками 24 000 pуб. В наличии: 9 шт. Добавить в корзину Материал:

Мебельный щит лиственница, сращенный, обработан натуральным маслом с воском.

Металлический профиль 2х2 см, порошковая покраска, цвет черный матовый.



Размеры:

Длина - 130 см

Ширина - 40 см

Высота - 40 см



Срок изготовления 7-14 дней.



Возможно изготовление по Вашим размерам, в другом цвете.



Фурнитура и ручки подбираются индивидуально.



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