Тумба под ТВ с 2 ящиками
24 000 pуб.
Материал:
Мебельный щит лиственница, сращенный, обработан натуральным маслом с воском.
Металлический профиль 2х2 см, порошковая покраска, цвет черный матовый.
Размеры:
Длина - 130 см
Ширина - 40 см
Высота - 40 см
Срок изготовления 7-14 дней.
Возможно изготовление по Вашим размерам, в другом цвете.
Фурнитура и ручки подбираются индивидуально.
Мебельный щит лиственница, сращенный, обработан натуральным маслом с воском.
Металлический профиль 2х2 см, порошковая покраска, цвет черный матовый.
Размеры:
Длина - 130 см
Ширина - 40 см
Высота - 40 см
Срок изготовления 7-14 дней.
Возможно изготовление по Вашим размерам, в другом цвете.
Фурнитура и ручки подбираются индивидуально.