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Тумба под ТВ с 2 ящиками
Тумба под ТВ с 2 ящиками
Тумба под ТВ с 2 ящиками
Тумба под ТВ с 2 ящиками
Тумба под ТВ с 2 ящиками

Тумба под ТВ с 2 ящиками

24 000 pуб.
В наличии: 9 шт.
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Материал:
Мебельный щит лиственница, сращенный, обработан натуральным маслом с воском.
Металлический профиль 2х2 см, порошковая покраска, цвет черный матовый.

Размеры:
Длина - 130 см
Ширина - 40 см
Высота - 40 см

Срок изготовления 7-14 дней.

Возможно изготовление по Вашим размерам, в другом цвете.

Фурнитура и ручки подбираются индивидуально.
 
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